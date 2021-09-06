AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üye, Altındağ'ı ziyaret edecek

Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, pazartesi ve salı günü Türkiye'de olacak

Programı kapsamında Komisyon Üyesi Varhelyi'nin FRIT II programı kapsamında AB tarafından finanse edilen Ankara'nın Altındağ ilçesindeki göçmen sağlık merkezini ziyaret edeceği belirtildi.

Altındağ'da Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmiş. Bunun ardından 12 Ağutos'ta Suriyelilere ait işletmelere saldırılmıştı.

Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üst düzey yetkililer ve iş çevreleriyle bir araya gelecek olan Genişleme Komiseri Varhelyi'ye AB Başkanlığı'nda Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verilecek. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.