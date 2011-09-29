-AB Komisyonu: Fon ekim ortasına yetişir BRÜKSEL (A.A) - 29.09.2011 - AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ndeki borç kriziyle mücadelede kullanılacak Avrupa Finansal İstikrar Fonu'ndaki (EFSF) değişikliklerin ekim ortasında tamamlanacağını bildirdi. Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn'in sözcüsü Amadeu Altafaj, Alman Parlamentosunun bugünkü onayının ardından yaptığı açıklamada, İstikrar Fonu'ndaki onay sürecinin ''ekim ortasına kadar tamamlanacağından emin olduklarını'' söyledi. AB liderleri, 440 milyar avroluk EFSF'nin daimi hale getirilerek ülke tahvillerini satın alabilmesi ve zordaki hükümetlere ve bankalara kredi verebilmesi için yetkilendirilmesi kararı almıştı.