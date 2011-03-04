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Dünya

AB KOMİSYONU: ENDİŞEYLE İZLİYORUZ BRÜKSEL (A.A)

04 Mart 2011 01:48

-AB KOMİSYONU: ENDİŞEYLE İZLİYORUZ BRÜKSEL (A.A) - 03.03.2011 - AB Komisyonu, "bugün gözaltına alınan Nedim Şener, Ahmet Şık ve diğer isimlerle birlikte geçen hafta Oda tv yöneticileri Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tutuklanmaları dahil gazetecilere yönelik son polis uygulamalarını endişeyle izlediğini" bildirdi. AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu'nun ilerleme raporlarında, gazetecileri hedef alan çok sayıda davanın ve nüfuz kullanılarak medyaya uygulanan baskının fiiliyatta basın özgürlüğüne zarar verdiğine dikkat çekildiğini hatırlattı. Türkiye'deki mevzuatın, ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde güvence altına almadığını belirten Füle, "Tüm modern demokrasilerde ifade ve basın özgürlüğü muhafaza edilmesi gereken temel prensiplerdir. Aday ülke olarak Türkiye'nin bu temel prensipleri uygulamasını ve kamuoyunda çoğulcu ve farklı tartışmalara imkan sağlamasını umuyoruz. Türkiye'nin acilen basın özgürlüğünün icrasını kayda değer şekilde iyileştirmek için yasal çerçeveyi değiştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

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