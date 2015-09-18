AB Komisyonu: Doğan Grubu'na yönelik soruşturma Türkiye’deki medya özgürlüğü ihlalleri son örnek

Avrupa Birliği Komisyonu, Doğan Medya Grubu’na yönelik olarak "terör propagandası" suçlamasıyla açılan soruşturma hakkında açıklama yaptı. Açıklamada soruşturmanın, “Türkiye’deki endişe verici medya özgürlüğü ihlalleri serisindeki son örnek” olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hükümet güçleriyle PKK arasındaki çatışmalara yönelik haberlerinin terör propagandası olduğu suçlamaları üzerine Doğan Medya Grubu’na yönelik olarak cezai soruşturma açılması kararı Türkiye’deki endişe verici medya özgürlüğü ihlalleri serisindeki son örnektir” ifadeleri kullanıldı.

‘Bağımsız medya, demokrasilerin vazgeçilmezi’

Güven Özalp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, AB Komisyonu’nun, aday ülke statüsüne sahip bir ülke olarak Türkiye’den ifade özgürlüğüne saygı göstermesini defalarca istediğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Özgür, çeşitli ve bağımsız medya tüm vatandaşların bilgi sahibi, aktif ve angaje olmasını sağlamak açısından demokrasilerin vazgeçilmezidir ve hafife alınamaz” denildi.

Türkiye’nin uluslararası sorumluluklarının da hatırlatıldığı AB Komisyonu açıklamasında, “Liderliğinin, hukukun üstünlüğüne ve temel haklara tam saygıyı garanti altına alan Avrupa standartlarını ve uluslararası standartları korumaya yönelik taahhütlerine uygun olarak, her toplumun bir sütunu konumundaki ifade ve medya özgürlüğünün Türkiye’de korunmaya ihtiyacı vardır” vurgusuna yer verildi.

Türkiye’nin AB’yle yürüttüğü katılım sürecine de atıf yapılan AB Komisyonu açıklamasında şu uyarıya yer verildi:

“Her aday ülkeyle üyeliğe doğru daha fazla adım atılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu olarak hukukun üstünlüğü ve aralarında ifade özgürlüğünün de bulunduğu temel haklara tam saygıya bağlıdır.”