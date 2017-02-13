AB Komisyonu büyüme tahminlerini yükseltti

ABD'deki yeni yönetimden kaynaklanan tereddütlere ve Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak olmasına rağmen Avrupa Birliği Komisyonu ekonomik iyimserliğini koruyor. Komisyon 2017 yılı büyüme hızı tahminlerini yukarı çekti. Son tahminlere göre Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 1,6, 2018 yılında ise 1,8 oranında büyüyecek. Böylece 19 ülkenin yer aldığı ortak para bölgesinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası ile ilgili tahmini büyüme hızı 0,1 puan artırılmış oldu.

AB Komisyonu'nun tahmin raporunda kış tahminleriyle ilgili belirsizliklerin alışılmışın dışında artış gösterdiği, ABD'deki Trump yönetiminin ekonomi politikalarında önemli değişiklik yaptığı ve "Britanya'nın AB'den ayrılma" görüşmelerinin sonucunu kestirmekte güçlük çekildiği belirtildi.

ABD'de beklenen vergi indiriminin konjonktüre olumlu etki yapmasının beklendiği ifade edilen tahmin raporunda doların değerlenmesinin ve genç sanayi ülkelerinde beklenen ekonomik canlanmanın AB ülkelerinin mal ve hizmet ihracına hız kazandıracağı dile getirildi.

Yunan ekonomisi de büyüyecek

Komisyon'un tahminlerine göre bütün AB'nin 2017 ve 2018 yıllarındaki büyüme hızı yüzde 1,8 olacak. Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6, 2018'de ise yüzde 1,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Sonbaharda açıklanan tahmini oranlar son rapordakinin 0,1 puan altında çıkmıştı.

Komisyon'un raporunda yaklaşık on yıldır ilk kez bütün AB ülkelerinin ekonomilerinin 2016 – 2018 yılları arasında büyüme kaydedeceği belirtildi. Sonbaharda ekonomik daralmanın süreceği tahmin edilen Yunan ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 oranında büyümesi bekleniyor.

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DW/AFP/dpa/AG/HS