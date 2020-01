AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman ARD televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin durdurulması tartışmalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. AB Komisyon Başkanı, tavrını Türkiye ile müzakerelerin devamından yana ortaya koydu ancak güncel gelişmeler nedeniyle Ankara'ya yönelik bazı eleştiriler de getirdi.

Juncker, Avusturya Başbakanı Christian Kern tarafından gündeme getirilen "Türkiye ile müzakerelerin durdurulması" gibi bir talebin ancak tüm üyelerin onayıyla karara bağlanabileceğini hatırlattı ve böyle bir durumun şu an için sözkonusu olmadığını söyledi. Juncker, "Benim şahsi görüşüm, şu an Ankara'ya AB'nin her halükarda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğu sinyalinin verilmesi çok büyük bir dış politik hata olur" diye konuştu.

Mevcut tablo karamsar

Ancak Komisyon Başkanı, "Şu anki durumu itibarıyla Türkiye, AB'ye üye olamaz" dedi. Juncker, "Özelikle bazılarının ifade ettiği gibi idam cezasını yeniden yürürlüğe koyarsa" ifadesini kullandı. Juncker, Ankara'ya "Şayet bu gerçekleşirse, o zaman müzakereler hemen durdurulur" uyarısında da bulundu.

Juncker, Türkiye'nin vatandaşlarına vizesiz Avrupa'ya seyahat konusundaki talebine de değindi. Lüksemburglu politikacı, bu konuda bazı ön şartlar olduğunu söyledi ve "İnsan hakları ile terörle mücadele yasaları konusundaki görüşümüzden taviz vermeyiz" dedi.

AB Komisyon Başkanı terörle mücadele yasalarının, gazetecileri, akademisyenleri ve diğer bazı kişileri hapse atmak için kötüye kullanılamayacağını belirterek, "Biz bunda yokuz" ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı: Müzakereler durdurulsun

Avusturya Başbakanı Christian Kern, dün akşam ORF televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye ile ilgili açıklamalar yapmış, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin "diplomatik bir hayal" olduğunu ve durdurulması gerektiğini ileri sürmüştü. Kern, "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuşmuş, AB'nin Türkiye ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerini durdurması konusunu 16 Eylül'deki AB Zirvesi'nde tartışmaya açacağını belirtmişti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetlerarası Konferans'ta alınan karar uyarınca 20 Ekim 2005 tarihine dayanıyor.