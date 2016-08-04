T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2016 22:23


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman ARD televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin durdurulması tartışmalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. AB Komisyon Başkanı, tavrını Türkiye ile müzakerelerin devamından yana ortaya koydu ancak güncel gelişmeler nedeniyle Ankara'ya yönelik bazı eleştiriler de getirdi.

Juncker, Avusturya Başbakanı Christian Kern tarafından gündeme getirilen "Türkiye ile müzakerelerin durdurulması" gibi bir talebin ancak tüm üyelerin onayıyla karara bağlanabileceğini hatırlattı ve böyle bir durumun şu an için sözkonusu olmadığını söyledi. Juncker, "Benim şahsi görüşüm, şu an Ankara'ya AB'nin her halükarda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğu sinyalinin verilmesi çok büyük bir dış politik hata olur" diye konuştu.

Mevcut tablo karamsar

Ancak Komisyon Başkanı, "Şu anki durumu itibarıyla Türkiye, AB'ye üye olamaz" dedi. Juncker, "Özelikle bazılarının ifade ettiği gibi idam cezasını yeniden yürürlüğe koyarsa" ifadesini kullandı. Juncker, Ankara'ya "Şayet bu gerçekleşirse, o zaman müzakereler hemen durdurulur" uyarısında da bulundu.

Juncker, Türkiye'nin vatandaşlarına vizesiz Avrupa'ya seyahat konusundaki talebine de değindi. Lüksemburglu politikacı, bu konuda bazı ön şartlar olduğunu söyledi ve "İnsan hakları ile terörle mücadele yasaları konusundaki görüşümüzden taviz vermeyiz" dedi.

AB Komisyon Başkanı terörle mücadele yasalarının, gazetecileri, akademisyenleri ve diğer bazı kişileri hapse atmak için kötüye kullanılamayacağını belirterek, "Biz bunda yokuz" ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı: Müzakereler durdurulsun

Avusturya Başbakanı Christian Kern, dün akşam ORF televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye ile ilgili açıklamalar yapmış, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin "diplomatik bir hayal" olduğunu ve durdurulması gerektiğini ileri sürmüştü. Kern, "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuşmuş, AB'nin Türkiye ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerini durdurması konusunu 16 Eylül'deki AB Zirvesi'nde tartışmaya açacağını belirtmişti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetlerarası Konferans'ta alınan karar uyarınca 20 Ekim 2005 tarihine dayanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker TürkiyeKomisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Alman ARDTürkiyeKomisyon BaşkanıAnkaraAvusturya Başbakanı Christian KernAvrupaBaşbakanı: MüzakerelerBaşbakanı Christian Kern

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24