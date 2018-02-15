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Ekonomi

AB Komisyonu Başkanı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti

15 Şubat 2018 01:18

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarındaki 3.  parselde yapacağı sondaj çalışmasının tatbikat yapıldığı gerekçesiyle Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas olayın ardından "Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerine ve ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

Yunanistan da Türkiye'nin 'Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını' savunmuştu.

GKRK: Perde arkasında yoğun diplomatik görüşmeler var

Reuters'in haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Hükümeti Sözcüsü Nikos Christoulides ise yaptığı açıklamada gerginliğin sonlanması konusunda AB'nin yürüttüğü diplomatik çabalara güvendiğini belirtti.

Sözcü “Perde arkasında bu gayretleri gösteren AB ülkeleri ile yoğun diplomatik görüşmeler yürütülüyor. Bu çabaların sonucunu bugün görmeyi bekliyoruz" dedi.

Rum Sözcü "Çok belirli eylemlerde bulunuluyor ancak bu çabalara zarar vermemek için bunları kamuoyuna açıklayamam. Ancak bu çabalar çeşitli düzeylerde gösteriliyor. Sdece diplomatik alanda değil. Son 24 saat belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

 

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