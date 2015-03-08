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Dünya

AB Komisyonu Başkanı'ndan 'AB ordusu kurulsun' çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa'nın ortak bir ordu kurması çağrısında bulundu

08 Mart 2015 17:01

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa'nın kendi ordusuyla AB'ye üye ya da komşu ülkelerdeki barışa yönelik herhangi bir tehdide daha güvenilir şekilde tepki verebileceğini belirtti.

Alman Welt am Sonntag gazetesindeki habere göre AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa'nın ortak ordusunun, dünyaya Avrupa ülkeleri arasında bir daha savaş olmayacağını göstereceğini söyleyerek "Böyle bir ordu ortak bir dış ve güvenlik politikası oluşturmamızda ve Avrupa'nın dünya içindeki sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur" dedi.

Ukrayna krizinin Avrupa ordusu ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Juncker, "Avrupa kendi ordusuyla AB'ye üye veya komşu bir ülkeye yönelik tehditlere karşı daha güvenilir tepki verebilir" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Rusya, Avrupa ordusu olsaydı Kırım'ın işgalinden vazgeçer miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Askeri cevaplar her zaman yanlış cevaplardır. Bu diplomasi ve politikanın başarısız olmasının itirafıdır. Bir Avrupa ordusunu hemen kullanamazsınız. Fakat Avrupa'nın ortak ordusu Avrupa değerlerinin savunulması noktasında Rusya'ya açık bir etki yapılmasını sağlardı."

NATO'nun bu bağlamda etkili olup olamayacağının sorulması üzerine Juncker, şunları kaydetti:

"NATO'nun her üyesi aynı zamanda AB üyesi değil. Bu rekabetle alakalı bir şey bir değil aksine Avrupa'yı güçlendirmekle ilgili konu. Ayrıca ortak Avrupa ordusu, ilerleme ve askeri malzeme alımı için yoğun bir ortak çalışma ve kayda değer derecede tasarruf sağlar."

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