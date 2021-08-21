AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Taliban'ı tanımadığını ve militan grupla siyasi görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

AB'nin Kabil'den tahliye edilen Afgan çalışanları için Madrid'de kurulan karşılama merkezinde konuşan von der Leyen, taraflar arasında siyasi bir temas olmadığını söyledi.

Ursula von der Leyen, Komisyon'un bu sene Afganistan için ayırdığı 57 milyon Euroluk yardımın yükseltilmesini teklif edeceğini söyledi. AB Komisyonu lideri, fonun sağlanmasının insan haklarına uygun hareket edilmesi, azınlıklara iyi davranılması ve kadın ile kız çocuklarının haklarına saygı gösterilmesi ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kabil'in düşmesinin ardından bölgede Çin ve Rus etkisine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmişti.