AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Brexit müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen , İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson ile müzakerelerdeki son durumu değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Von der Leyen, "Adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıkları sürüyor" diye konuştu.

Müzakereler Brüksel'de devam edecek

Söz konusu konular çözülmediği takdirde bir anlaşmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakerecilerinin yarın Brüksel'de tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Von der Leyen, Başbakan Johnson ile pazartesi günü tekrar görüşeceğini sözlerine ekledi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bir haftadır Londra'da İngiltere'nin müzakerecisi David Frost ile yoğun görüşmeler yapıyordu. İkili, dün görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.