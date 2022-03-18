AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Ukrayna'nın Avrupa yolundaki süreci başladı

"Devlet Başkanı Zelenski'ye AB'nin kesintisiz desteği konusunda teminat verdim. Ukrayna'nın Avrupa yolu başlamıştır. Bu gibi dönemler bir sonraki zorlu adım için kararlılık, dayanıklılık ve vizyon gerektirir. AB Komisyonu da bu yolda ilerleyecek."

AB Komisyonu başkanı, Ukrayna'ya finansal yardım kapsamında belirlenen 300 milyon avroluk bütçenin ikinci kısmının da sağlanacağını belirtti.

"Stratejik hedefimize birlikte ilerliyoruz"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Zelenski de "Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. AB üyeliği için Ukrayna başvurusuna ilişkin Avrupa Komisyonu görüşü birkaç ay içinde hazırlanacak. Ukrayna hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na bilgi verildi. Stratejik hedefimize birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu, 2 Mart'ta Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla kabul etmişti. Kabul edilen tasarıda, AB'nin Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artırması gerektiği, savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi gibi düzenlemeler de yer almıştı.