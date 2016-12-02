AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, geri kabul anlaşmasını iptal etmeyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik "Bizim onlara olduğu kadar Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var." dedi. Juncker gazetecilerin sığımacıların geri kabul anlaşmasıyla ilgili sorularına "Türkiye, geri kabul anlaşmasını iptal etmeyecek." dedi.

Juncker, İspanya'nın başkenti Madrid'e dün yaptığı resmi ziyaret sırasında özel olarak kabul ettiği bir grup İspanyol gazetecinin sorularını yanıtladı.

El Pais gazetesinin haberine göre, Juncker, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine değinerek "Bizim onlara olduğu kadar Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var." dedi.

Avrupa'daki sığınmacı kriziyle ilgili yöneltilen sorulara "Türkiye, geri kabul anlaşmasını iptal etmeyecek." yanıtını veren AB Komisyonu Başkanı, "Erdoğan, Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa'ya seyahat edememelerinden dolayı bizi suçlamayı bırakmalı. Türkiye, geri kabul anlaşmasında Brüksel'in talep ettiği 72 kriteri yerine getirmezse bunun sorumluluğu bizim değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "güvendiğini" belirten Juncker, "Erdoğan, ülkesinin kıyılarını suç örgütlerinin ve insan tacirlerinin ellerine bırakmayacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Juncker, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlarda kararlı olduğunun altını çizerek, "Yaptırımların ne zaman son bulacağına Rusya'nın atacağı adımlar karar verecek." dedi.