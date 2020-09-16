AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye açıklaması: Haritada yakın olmasına rağmen mesafemiz artıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Leyen, "Türkiye haritada yakın olmasına rağmen aramızdaki mesafe artıyor" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıllık AB'nin Durumu konuşmasında Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapmak gibi önemli işler yapan kilit bir ortak olduğunu söyleyen Von der Leyen, 'Bunların hiçbirinin komşularına yönelik gözdağı girişimleri için gerekçe olmadığını' söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimlere de değinen AB Komisyonu Başkanı, "Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak ancak haritada birbirine yakınken aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, "Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede. Ve evet, önemli miktarda fonla desteklediğimi milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değildir" dedi.