T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu Başkanı kim olacak?

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin toplanacağı yarınki zirvede yanıt aranacak soru bu. Seçimlerden zayıflayarak çıkan muhafazakârlar ve sosyal demokratlar tek başına mutlak çoğunluğa ulaşamıyor.

27 Mayıs 2014 01:44


Sağ popülist ve aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu seçimlerinden güçlenerek çıkmış olması merkez partilerin çoğunluğu bulmasını zorlaştırdı. Muhafazakâr partiler bloğu Avrupa Halk Partisi'nin sandalye sayısı, kesin olmayan sonuçlara göre 273'ten 213'e gerilemiş görünüyor. Aynı sonuçlara göre Avrupa Sosyal Demokrat Partisi ise 751 sandalyeden 190'ını kazanıyor. Üçüncü sırada 64 parlamenterle liberaller gelirken, sağ ve popülist partiler toplamda 64 olan parlamenter sayısını 143'e çıkarıyor. Ancak bu partilerin bir meclis grubu kurup kuramayacağı henüz belirsiz.

Bu sonuçlara göre hiçbir parti bloğu Avrupa Parlamentosu'nda tek başına mutlak çoğunluğu yakalayamıyor. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel Berlin'de kendi oyları olmadan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın seçilemeyeceğini söyledi. Gabriel, muhafazakârların Juncker'in seçilebilmesi için "tekliflerde bulunmak zorunda olduğunu" vurguladı. Brüksel'de müzakereler açık bir görünüm çizen Juncker de Avrupa sosyal demokratlarıyla “öze dair” konuları konuşmaya açık olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin toplanacağı yarınki olağanüstü zirvede AB Komisyonu Başkanı'nın kim olacağı sorusuna yanıt aranacak. Zirvede bir başka isim üzerinde uzlaşılması da mümkün. Konsey başkanlık için önerisini belirledikten sonra bu isim Avrupa Parlamentosu tarafından mutlak çoğunluğu alabilirse AB Komisyonu Başkanı olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği DevletHükümet Başkanları KonseyiAvrupa ParlamentosuAvrupa Halk PartisiAvrupa Sosyal Demokrat PartisiDemokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel BerlinAvrupa Birliği Komisyonu BaşkanıJunckerAvrupaBirliği Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24