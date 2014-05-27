AB Komisyonu Başkanı kim olacak?



Sağ popülist ve aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu seçimlerinden güçlenerek çıkmış olması merkez partilerin çoğunluğu bulmasını zorlaştırdı. Muhafazakâr partiler bloğu Avrupa Halk Partisi'nin sandalye sayısı, kesin olmayan sonuçlara göre 273'ten 213'e gerilemiş görünüyor. Aynı sonuçlara göre Avrupa Sosyal Demokrat Partisi ise 751 sandalyeden 190'ını kazanıyor. Üçüncü sırada 64 parlamenterle liberaller gelirken, sağ ve popülist partiler toplamda 64 olan parlamenter sayısını 143'e çıkarıyor. Ancak bu partilerin bir meclis grubu kurup kuramayacağı henüz belirsiz.

Bu sonuçlara göre hiçbir parti bloğu Avrupa Parlamentosu'nda tek başına mutlak çoğunluğu yakalayamıyor. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel Berlin'de kendi oyları olmadan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın seçilemeyeceğini söyledi. Gabriel, muhafazakârların Juncker'in seçilebilmesi için "tekliflerde bulunmak zorunda olduğunu" vurguladı. Brüksel'de müzakereler açık bir görünüm çizen Juncker de Avrupa sosyal demokratlarıyla “öze dair” konuları konuşmaya açık olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin toplanacağı yarınki olağanüstü zirvede AB Komisyonu Başkanı'nın kim olacağı sorusuna yanıt aranacak. Zirvede bir başka isim üzerinde uzlaşılması da mümkün. Konsey başkanlık için önerisini belirledikten sonra bu isim Avrupa Parlamentosu tarafından mutlak çoğunluğu alabilirse AB Komisyonu Başkanı olacak.