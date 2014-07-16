AB Komisyonu Başkanı Juncker'in işi zor



Angela Merkel Hrıstiyan Demokrat, Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker'e ta en başından beri destek veriyor. Juncker bu nedenle Merkel'e müteşekkir. Bunu, "Angela Merkel beni 7 Kasım'da Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EVP) liste başı adayı olarak gösterdi. O zamandan beri benim adaylığıma sadece katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda ilerlememe de yardım etti" sözleriyle ifade ediyor.

Cameron ve Orban karşı

Angela Merkel Juncker'i mayıs sonunda AB Komisyonu Başkanlığı için aday gösterdi. Haziran sonundaki AB Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı David Cameron ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın her halükarda Juncker aleyhine oy kullanacaklarını anladığında ise Juncker'e tam desteğini bir kez daha açıkladı. Avrupa Konseyi, yani devlet ve hükümet başkanları kulübünün, Juncker'e 2 oya karşın 26 oyla destek vermesinin ardından iş Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamaya kaldı. Juncker'in burada seçileceğine kimsenin şüphesi yoktu sadece ne kadar oy olacağı merak konusuydu.

Juncker'i bekleyen en önemli sorunlardan birisi AB üyesi ülkelerin AB Komisyon üyeliğine önerdiği kadın adayların sayısının az olması. Şu ana dek sadece iki kadın aday açıklandı. Ancak Avrupa Parlamentosu AB'ndeki yönetici pozisyonların üçte birinde kadınların olmasını istiyor. AB Komisyonu'nun Kültür İşlerinden Sorumlu Temsilcisi Androulla Vassiliou, Juncker'in Komisyon için en az 10 kadını aday göstermesini talep ediyor.

Juncker Avrupa Parlamentosu'nda seçilmeden önce bütün fraksiyonları ziyaret ederek, 'bir uzlaşma makinesi' olacağı sözünü verdi. Daha iyi bir Avrupa inşa etmek istediğini, daha çok istihdam için çalışacağını ve sosyal işlerle meşgul olacağını belirtti. Tecrübeli politikacı tasarruf baskısı altında ezilen AB'nin güney ülkelerini çok yakından takip eden AB, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troyka'nın yapısının tamamen değişeceği sözünü verdi.

Juncker AP'deki ılımlılar da görüştü, Avrupa Birliği'ne karşı olan radikallerle de. İngiltere'nin muhafazakar Başbakanı David Cameron'a İngiltere'nin reform taleplerini inceleyeceği sözünü verdi. İngiltere Başbakanı Cameron Juncker'i, 'dünün adamı, yanlış seçim' şeklinde nitelendiriyor. Juncker bu nedenle Komisyon Başkanı olarak Londra'dan kendisine sert bir muhalefet yapılacağını hesap etmek zorunda. İngilizler bir barışma mesajı olarak Juncker'in başkanlığındaki komisyonda önemli bir temsilciliği almayı istiyorlar. Ancak İngiliz basınının seçim kampanyası sırasında Juncker'in sözde ciddi sağlık sorunları olduğu yönünde haberler yapması ve babasının Nazi geçmişi olduğunu iddia etmesinin Juncker'in tepkisini çektiği iddia ediliyor.

En tecrübeli politikacı

Juncker son 25 yılda AB'nin attığı önemli adımlara eşlik eden bir politikacı. AB'deki en tecrübeli politikacı. Ancak kendisine karşı olanlara şirin tavırları ve jestleri ile yanıt vermeyi tercih ediyor. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Rebecca Harms, Juncker için şöyle konuşuyor: "AB içindeki kurumların iktidar savaşına gayet iyi hazırlıklı. AB kurumlarını çok iyi tanıyor. Hiçbir şey onun için sürpriz olmayacaktır. Avrupa Konseyi'nde yaşamadığı şey kalmadı."

Juncker önceliğinin AB'de iyi bir atmosferin hakim olmasına çabalamak olduğunu vurguluyor: "Bazen Avrupa'nın Avrupa dışında çok beğeniyle, hayranlıkla izlenmesi, Avrupa içinde ise bu durumun geçerli olmaması, çok sinirime dokunuyor. Avrupa dışında çok beğeni ile karşılanıyoruz çünkü bu kıtada barışı sağlamayı başardık. Çünkü hiç kimse olacağına inanmadı ama biz dünyanın en büyük iç pazarını kurmayı başardık. Ve Birlik içinde 18 ayrı para biriminin ortak bir para birimi olan Euro'ya dönüşmesini sağladık."