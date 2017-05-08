AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Türkiye'ye idam uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Juncker, Türkiye'nin idam cezasını geri getirdiği takdirde AB'ye üye olma ihtimalinin nihai olarak ortadan kalkacağını söyledi.

Alman gazetesi Rheinische Post'a konuşan Juncker, "Eğer idam cezasının geri getirilmesi bir retorik olmanın ötesine geçerse, bu Türkiye'nin açık bir biçimde Avrupa ailesini reddettiği anlamına gelir" dedi.

İdam cezasının Avrupa için "kırmızı çizgilerin en kırmızısı" olduğunu belirten Juncker, "Bizim birliğimiz demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı üzerine kuruludur. İdam cezası bu değerlerin kapsamının dışında kalır" dedi. Juncker, Türkiye'nin idam cezasını geri getirdiği takdirde Türkiye'nin AB'ye "üyelik müzakerelerine derhal son verileceğini" söyledi.

Finansal desteği askıya alma fikri

Komisyan Başkanı Juncker ayrıca, Türkiye'ye sağlanan finansal desteğe ara verilebileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Türkiye'de çok sayıda hakimin tutuklu bulunduğuna değinen AB Komisyonu Başkanı, "Hakimlerin hapishanede olduğu bir ortamda hakim eğitimine para akıtmak absürt bir durum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de idam cezası, 2004 yılında kaldırılmıştı. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise idam cezasının geri getirilebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok kez gündeme getirildi.

Alman hükümeti de Türkiye'de idam cezasını geri getirmek amacıyla bir referandum düzenlendiği takdirde, bu referandum için Almanya'da oy kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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dpa/BÜ/HS