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AB Komisyonu Başkanı Juncker'den "2 Yunan askerin" serbest bırakılması çağrısı

"Mutlaka serbest bırakılmalılar"

26 Nisan 2018 20:30

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,  çıktıkları devriye sırasında Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için "Mutlaka serbest bırakılmalılar" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Atina ziyareti kapsamında Yunan Meclisi'nde milletvekillerine hitab etti.  Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık." diye konuştu. 

Juncker, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna değinerek, "İki Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu iki askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar" çağrısında bulundu.

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