AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türkiye, Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaşıyor" dedi.

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilip bitirilmemesi gerektiği sorusunun yöneltildiğini belirten Juncker, şu anda Ankara ile zaten müzakere yapılmadığını hatırlattı.

(Cumhurbaşkanı Tayyip) "Erdoğan’ın, Avrupa’nın müzakereleri bitirmek istediğini söylemesini istediğinden şüpheleniyorum" diyen Juncker, Erdoğan’ın böylelikle 'tüm sorumluluğu Türkiye yerine AB’nin üzerine yıkmak istediğini' söyledi.

Juncker, "Türkiye’nin AB üyeliğini imkansız kılan" etkenin 'Erdoğan sistemi' olduğunun Türkler tarafından anlaşılması gerektiğini belirtti.