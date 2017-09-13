AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye, AB'den uzaklaşıyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında, Türkiye'nin AB'den uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

Fransa'nın Strasbourg şehrinde Avrupa Parlamentosu üyelerine seslenen Juncker, "Belli bir süredir, Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor. Avrupa, olgun demokrasilerin olduğu bir kıtadır. Bazen Türkiye'de, birliğe katılımı durdurup ardından üyelik müzakerelerinin başarısızlığı için AB'yi suçlamak isteyenler olduğu izlenimine kapılıyorum" diye konuştu.

Juncker, 'öngörülebilir gelecekte' Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

"Gazetecilerimizi bırakın"

Juncker, "AB, Türk halkına her zaman elini uzatacak fakat Türkiye, üyelik müzakerelerinin başarısız olması için zemin hazırlıyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Türkiye'ye çağrıda bulunan Juncker, "Gazetecilerimizi bırakın" dedi ve "Ankara, Avrupalı liderleri faşist ve Nazi olarak tanımlamaktan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

"İtalya, Avrupa'nın onurunu kurtardı"

Göçmen kriziyle ilgili de konuşan Juncker, İtalya'yı göçmen krizindeki tavrından dolayı kutlayarak, "İtalya, Avrupa'nın onurunu kurtardı" dedi.