"AB Komisyonu Başkanı Juncker istifaya hazırlanıyor"

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Mart ayı sonunda görevinden istifa etmeye hazırlandığını iddia etti.

AB Komisyonu Başkanlığı görevine 1 Kasım 2014'te başlayan Juncker'in görev süresi 31 Ekim 2019'da dolacak. Republlica'ya göre Juncker, istifa edip etmeme konusunda kararını 4-5 hafta içinde verecek. Ancak kaynaklar, bir istifa kararının 25 Mart'ta Roma'da yapılacak Avrupa Birliği'nin kuruluşunun 60'ıncı yılı törenlerinden önce kamuoyuna açıklanmayacağını öngörüyorlar.

Juncker'in istifa etmesi halinde yerine gelecek ismin AB liderlerinin 5-6 Nisan tarihlerinde yapacakları bir olağanüstü zirve ile belirlenmesi bekleniyor. Juncker'in yerine gelebilecek isimler konusunda da değerlendirmeler yapılmaya başlandı. En popüler adaylar Finlandiya'dan Jyrki Katainer ve Hollanda'dan Frans Timmermans olarak ön plana çıkıyor.