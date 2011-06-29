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Dünya

AB KOMİSYONU "BOYKOT KRİZİ"NDEN ENDİŞELİ BRÜKSEL (A.A)

29 Haziran 2011 01:16

-AB KOMİSYONU "BOYKOT KRİZİ"NDEN ENDİŞELİ BRÜKSEL (A.A) - 28.06.2011 - AB Komisyonu, TBMM'deki yemin tartışmalarını çok yakından ve endişeyle izlediğini belirterek tüm taraflardan ''TBMM'nin bütünlüğü ve iyi işleyişine katkı yapmalarını'' istedi. AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, ''Türkiye yakın gelecekte önemli meydan okumalarla başa çıkmak zorunda. Bu durum tüm demokratik güçlerin müdahil olmasını gerektiriyor'' denildi. Açıklamada devamla ''Aynı zamanda TBMM, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tartışmalar ve kararların merkezinde olacaktır. Tüm taraflar TBMM'nin bütünlüğüne ve iyi işleyişine katkı yapmalıdır'' ifadesi kullanıldı.

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