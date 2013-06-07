Füle: Barışçıl demokrasilerde aşırı güç kullanmanın yeri yoktur

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle "Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye ve AB İçin Ortak Gelecek" konferansı kapsamında yaptığı konuşmada Gezi Parkı'ndaki gösterilere polisin aşırı güçle müdahalesini eleştirdi ve böyle durumların "demokraside yeri olmadığını" söyledi.

Füle sözlerine 11 gündür Gezi Parkı ve çevresinde yaşanan olaylarla ilgili konuşarak başladı.

Füle, "Bu konferansın konusu olan ortak geleceğimizden bahsetmeden önce şu anı gözardı edemeyiz. Burada toplantı yerinden sadece birkaç yüz metre ileride bir haftadan fazladır devam eden olayların adını anmamak çok güç" dedi.

Özgürlüklere Vurgu Yaptı

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle gece geldiği İstanbul’da ayağının tozuyla Gezi Parkı’na giderek gözlemlerde bulundu, “aktivistlerle” konuştu. Füle İstanbul seyahatiyle ilgili olarak takipçilerine “Demokrasi toplumun her 2 tarafını dinlemek anlamına geliyor” diye tweet attı.

Gece geldiği Gezi Parkı’nda kendisini tanıyanlara sürpriz yapan Füle parktakilerle sohbet etti ve gözlemlerde bulundu. Stefan Füle sosyal medyadaki takipçilerini Twitter mesajlarıyla bilgilendirdi. Füle ilk olarak “Egemen Bağış ile: katılım sürecini enerjik kılmak & insan hak & özgürlüklerine saygı duyarak demokrasiyi güçlendirmek bir madalyonun her iki tarafıdır #gezi” şeklinde “hashtaglı” bir mesaj attı ve düşüncelerini paylaştı. Füle ikinci mesajında ise, “Taksim eylemcileri (activists) dahil Türkiye’nin STÖ’leriyle, seslerini duymak amacıyla endişe&beklentilere dair konuştum. Demokrasi toplumun her 2 tarafını dinlemek anlamına geliyor” dedi.

Gece geç saatlerde Stefan Füle'nin Gezi Parkı'na gelmesi tanıyanlarına sürpriz oldu. Füle parkta dolaştı ve aktivistlerle sohet etti, gözlemler yaptı. Daha sonra Twitter hesabından takipçilerine şunları söyledi: "Egemen Bağış ile: katılım sürecini enerjik kılmak, insan hakları ve özgürlüklere saygı göstermek bir madalyonun iki tarafı gibidir #gezi" şeklinde hashtagli bir mesaj gönderdi ve izlenimlerini belirtti. Buna ek olarak ikinci bir mesaj atan Stefan Füle şunları da ekledi: "Taksim eylemcileri dahil Türkiye'nin STÖ'leriyle, seslerini duymak amacıyla endişe ve beklentilerini dinledim. Bir olayda iki tarafında fikrini almak, dinlemek demokrasinin esaslarındandır" diye konuştu.

Avrupa birliğine üye olan ya da üyelik talep eden ülkelerin de mümkün olan en yüksek demokratik kriterlere ve pratiklere ulaşmayı hedeflemek olduğunu vurgulayan Füle," Bu hedefler kişilerin fikrini ifade etme özgürlüğü, barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü ve medyanın bunları olduğu haliyle bildirme özgürlüğünü kapsar" diye konuştu.

Füle, " Buna iyi örnekler, kendilerini parlementodaki çoğunluk tarafından temsil ediliyormuş gibi hissetmeyenler de dahil, toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine yakın ilgi göstermeyi de kapsar" dedi ve demokratik bir toplumda bu gibi barışçıl protestoların insanların görüşlerini ifade etmek için meşru bir yol olduğunu vurguladı.

Füle, hükümetin aşırı güç kullanımını kabul etmesinden memnun olduğunu da dile getirdi ve şunları söyledi: "Şimdi asıl önemli olan sadece hızlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması değil aynı zamanda sorumluların hesap vermesinin de sağlanmasıdır."

Erdemlerinizi Gösterin



Füle konuşmasının sonunda Başbakan Erdoğan'ın teröre bir son verip Türkiye'nin güneydoğusuna barış ve refah getirmek ve Kürt sorununu çözmek adına gösterdiği sonuç veren çabaları olduğunu belirterek, "Bu durum barış, diyalog ve angajman erdemlerine sahip olduğunuzu gösterir. Aynı erdemler İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde yaşanan gelişmeler bağlamında da üstün gelmelidir" diye konuştu.

AB Genişleme Komiseri Füle konuştu

Füle, Türkiye'nin üyelik müzakerelerininc uzun sürmesini yorumladı:"Kimsenin genişleme sürecini Guiness Rekorlar Kitabı'nın konusu yapma niyeti yok"



AB Genişleme Komiseri Stefan Füle, hakkında 15'inci kez ilerleme raporu hazırladıkları Türkiye 'nin üyelik müzakerelerinin uzun sürmesini esprili bir dille yorumladı.

Füle, düzenlediği basın toplantısında, “İnanın kimsenin genişleme sürecini Guinness Rekorlar Kitabı konusu yapma niyeti yok. Hele Türkiye gibi kilit önem taşıyan bir ülke söz konusuysa kesinlikle olamaz” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak için başlattıkları pozitif gündemin müspet sonuçlarını her iki tarafın kararlılığı neticesinde artık görmeye başladıklarını vurgulayan Füle, gelecek yıl ilerleme raporunu açıklarken, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 13 fasıl açıp sadece birini kapattığından daha fazlasını söylemeyi arzuladığını belirtti.

Füle, terörle mücadelede Türkiye'yle bazı kilit AB üyeleri arasındaki işbirliğinin son aylarda iyileştiğini ve bunun daha da ileriye götürülmesi için Ankara 'ya bazı somut önerilerde bulunduklarını kaydetti.



Füle, Türkiye'nin üyelik müzakerelerininc uzun sürmesini yorumladı:"Kimsenin genişleme sürecini Guiness Rekorlar Kitabı'nın konusu yapma niyeti yok"



Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Stefan Füle, hakkında 15'inci kez ilerleme raporu hazırladıkları Türkiye 'nin üyelik müzakerelerinin uzun sürmesini esprili bir dille yorumladı.

Füle, düzenlediği basın toplantısında, “İnanın kimsenin genişleme sürecini Guinness Rekorlar Kitabı konusu yapma niyeti yok. Hele Türkiye gibi kilit önem taşıyan bir ülke söz konusuysa kesinlikle olamaz” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak için başlattıkları pozitif gündemin müspet sonuçlarını her iki tarafın kararlılığı neticesinde artık görmeye başladıklarını vurgulayan Füle, gelecek yıl ilerleme raporunu açıklarken, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 13 fasıl açıp sadece birini kapattığından daha fazlasını söylemeyi arzuladığını belirtti.

Füle, terörle mücadelede Türkiye'yle bazı kilit AB üyeleri arasındaki işbirliğinin son aylarda iyileştiğini ve bunun daha da ileriye götürülmesi için Ankara 'ya bazı somut önerilerde bulunduklarını kaydetti.

Bunların, yanı sıra Stefan Füle Trans Atlantik anlaşması kapsamında Türkiye'nin bir takım kaygıları olduğunu belirtirken, "Biz AB olarak ikili çalışma yapmayı öneriyoruz" dedi.

Ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm getirilebilmesi için "tarihi bir fırsat içerisindeyiz" ifadelerini kullandı, ve "Türkiye'nin AB katılım sürecinden vazgeçme ihtimalini hiç düşünmüyoruz." dedi.