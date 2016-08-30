AB Komiseri: Türkiye'nin üyeliği Erdoğan sonrasının konusu

Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Dijital Toplum'dan sorumlu Komiseri Günther Oettinger, "Türkiye'nin AB üyeliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının konusu" olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Alman Bild gazetesine konuşan iktidardaki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) üyesi ve Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Dijital Toplum'dan sorumlu Komiseri Günther Oettinger, "Türkiye'nin AB üyeliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının konusu" olduğunu söyledi.

Oettinger, kendisinin 2013 yılında sarf ettiği, "AB Türkiye'ye üyelik için yalvaracak" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve bugün de aynı düşüncede olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu, Türkiye'nin AB için ekonomik ve coğrafi açıdan stratejik bir ülke olduğuna yönelik bir ifadeydi, ancak Erdoğan hükümetine yönelik değil. Türkiye ile iyi ilişkiler AB açısından önemli. Bugünkü şartlar altında bir üyelik önümüzdeki on yılı aşkın bir süre için gerçekçi değil. Bu daha çok Erdoğan sonrasının bir konusu olacaktır" dedi.

"Erdoğan'ın sözleri kendi vatandaşlarına yönelik"

Oettinger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınabileceği yönündeki sözleri hatırlatıldığında ise, Cumhurbaşkanının bunu iç kamuoyuna yönelik söylediğini belirtti. Oettinger, "Kendisinin kamuoyuna yönelik sözleri daha çok Türk halkına yönelik. Birçok Türkün güçlü bir lider istediği anlaşılıyor. O bunu kullanıyor. Erdoğan için popülizm ve milliyetçilik yabancı değil. Kendisi Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkan adayı Trump ile aynı dalgada yüzüyor. Birçok AB ülkesinde de bu tür hareketlerin güçlendiğini görüyoruz. Bunu çok tehlikeli görüyorum" diye konuştu.

"Vize serbestisi için Türkiye henüz şartları yerine getirmedi"

AB Komiseri, vize serbestisinin Ekim ayında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Henüz Türkiye vize serbestisi için gerekli şartların tamamını yerine getirmedi. Özellikle anti-terör yasaları konusunda bizim tarafımızdan bir indirim söz konusu değil. Bizim açımızdan hukukun üstünlüğü ve tüm şartların yerine getirilmesi, hızlı olmaktan önce gelir. Türkiye değişiklikler için daha çok zamana ihtiyaç duyuyorsa, bu böyle."

"Türkiye'den göç tehlikesi var mı?"

Oettinger, "darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'den AB'ye göç dalgası olur mu?" sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Darbe girişimi sonrasında yapılan temizlik hareketi nedeniyle çok sayıda Türkün AB'ye gelebileceği göz ardı edilemez. Gelecek kişiler arasında görevden uzaklaştırılan devlet memurları ve askerler, aydınlar ve gazetecilerle aileleri olabilir."