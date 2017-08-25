AB Komiseri: Mülteci anlaşması için Türkiye'ye 2 milyar Euro ödenmeli

Avrupa Birliği’nin (AB) bütçeden sorumlu komiseri Günter Oettinger, Türkiye’ye mülteci anlaşmasına sadık kalabilmek için daha fazla para ödenmesini istedi. Alman der Spiegel dergisine konuşan Oettinger, AB üye ülkelerini 2 Milyar Euro’nun üzerinde ödeme yapmaya çağırdı.

AB’nin Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasına göre, birlik ülkeleri 2018 yılına kadar Türkiye’ye mültecilerin barınması, eğitimi gibi konularda harcamak üzere 6 Milyar Euro ödeyeceğini tahahüt etmişti. Bu yıl sonuna kadar 3 Milyar Eruro ödenmesinin planlandığını 2018’in ilk yarısı için de 300 Milyon Euro ayrıldığını hatırlatan AB Komiseri Günter Oettinger, geri kalan meblanın da bir an önce ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya’nın bugüne kadar Mülteci Anlaşması çerçevesince 500 Milyon Euro ödediği, ikinci dönemde ödeyeceği miktarın ise iki nedenle daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bun nedenlerden biri üye ülkelerden yeterince para toplanamaması, ikincisi de İngiltere’nin AB’den çıkınca Mülteci Anlaşması’na sadık kalıp kalmayacağının bilinmiyor olması.

Almanya Hükümeti daha önce, Türkiye’deki otoriterleşme eğilimi yüzünden daha az mali yardım yapılacağı izlenimi yaratmıştı. Ancak Almanya’nın Türkiye’ye yapılan üyelik yardımını azaltma önerisini çok az ülkenin desteklediği belirtiliyor.