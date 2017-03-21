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Dünya
Deutsche Welle

AB Komiseri Hahn: Türkiye'nin üyeliği gerçek dışı; başkanlık sistemine geçme planları bize sırt çevirmektir

Johannes Hahn, Türkiye'nin AB'den giderek uzaklaştığını ve üyeliğinin gerçek dışı söyledi.

21 Mart 2017 13:21

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve anayasayı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi.

AB Komisyonu üyesi Hahn, AB ülkelerinin yakında Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti. Hahn, Aralık ayında üyelik görüşmelerinin sürdürülmesi yönünde karar aldıklarını, ancak güncel gelişmelerin ışığında yeniden durum değerlendirmesi yapabileceklerini dile getirdi. Hahn, Türk siyasilerinin Nazi yöntemi benzetmelerini sert bir dille geri çevirdi.

Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize muafiyeti uygulanmasının elan düşünülemeyeceğini belirten Hahn, Türkiye'nin terör ile mücadele yasasını değiştirmeyi ve muhalefetle iktidarı eleştirenleri takibata uğratmamayı reddettiği sürece vize muafiyeti olmayacağını sözlerine ekledi.

"Yasak gelsin"

Almanya'nın Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haselhoff da Alman hükümetinden Almanya'yı Nazi benzetmeleriyle aşağıladıkları takdirde Türk siyasetçilerinin Almanya'ya girişini yasaklamasını talep etti.

Hristiyan Birlik partili politikacı Welt gazetesinde yayınlanan mülakatında, "çözümün belediyeler tarafından bulunmasına devletin güvenmemesi gerektiğini" belirtti ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi örnek alarak Türkiye'ye karşı daha kararlı tavır takınmasını beklediklerini ifade etti.

Merkel, "Türkiye'den gelen Nazi kıyaslamalarının kayıtsız şartsız sona ermesi gerektiği şeklindeki sözlerim geçerlidir”, demiş ve Türk politikacılarının ancak Alman anayasası prensiplerine uydukları takdirde Almanya'da toplantı yapabileceklerini, aksi takdirde gerekli önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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