-AB KOMİSERİ FÜLE YARIN KIBRIS'A GİDECEK LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2010 - Avrupa Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, temaslarda bulunmak ve Yeşilırmak Kapısı'nın açılış törenine katılmak üzere yarın Kıbrıs'a gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Lefkoşa'nın Rum kesimindeki temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Füle adaya yapacağı günübirlik ziyarette Yeşilırmak Sınır Kapısı'nın açılışına katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüşecek. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile de bir araya gelecek olan Füle, Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu ile görüşmesinin ardından Lefkoşa'nın Rum kesimindeki AB Evinde basın toplantısı düzenleyecek. Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de kayıp yakınlarının da katılacağı, AB tarafından finanse edilen Kayıp Şahıslar Komitesi hakkında hazırlanan belgeseli izleyecek Füle, akşam da Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC'den iş adamları ile görüşecek, KKTC ve Rum kesimindeki siyasi partilerin liderleri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. Açıklamada, Füle'nin, AB'nin Kıbrıs'ta geçiş noktalarının açılması ve güven artırıcı önlemlere tam destek verdiğini vurguladığı ve "AB Kıbrıslıların çözüm mücadelesinde önemli bir dönüm noktasına maddi yardımla katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır" dediği belirtildi.