AB Komiseri: Ankara gerekiyorsa IMF'ye başvurmalı

Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, AB bütçesinden Türkiye’ye doğrudan yardım yapılmasını reddederek yardım için “doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)” olduğunu öne sürdü. Oettinger, Ankara'nın gerekiyorsa IMF'ye başvurması gerektiğini de öne sürdü.

Almanya’da Türkiye’ye mali yardım önerisine ilişkin tartışmalar sürerken Funke Medya Grubu’na konuşan Alman kökenli Günther Oettinger, Almanya'dan Türkiye’ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Oettinger, yardım için “doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)” olduğunu belirtti ve Ankara’nın gerekiyorsa “dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar” için kurulan IMF'ye başvurması gerektiğini savundu.

Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Oettinger “Ne yazık ki geçen yıllarda Türkiye'nin AB yolunda ilerleme değil gerileme kaydettiğini tespit etmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

“AB, ABD’nin aksine dostça ve adil davrandı"

AB'nin ABD'nin aksine daha "dostça ve adil” davrandığını belirten Oettinger, AB'nin Türkiye’ye yaptırım uygulamadığını hatırlattı. Türkiye’deki ekonomik krizin aşılması için öncelikle "Ankara’nın doğru bir siyaset” izlemesi gerektiğini ifade eden Oettinger, bu çerçevede Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar gibi “Türk hükümetinin yeniden güven yaratacak önlemler” almasınını istedi.

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Andrea Nahles, Pazar günü "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Haberde “Tartışma yaratan öneriyi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel reddetmişti. Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini açıklamıştı” denildi.