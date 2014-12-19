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Dünya
Deutsche Welle

AB, Kırım'a yaptırımları ağırlaştırdı

AB, Rusya'ya yönelik baskısını artırıyor. Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'la her türlü ticaret yasaklandı. AB gemileri Kırım limanlarına demirlemekten men edildi.

19 Aralık 2014 12:49


20 Aralık'tan itibaren devreye girmesi kararlaştırılan yaptırımlar çerçevesinde Kırım'a yatırım yapılması, AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım'dan gayrimenkul ya da şirket satın almaları, Kırım'daki şirketlere kredi ya da hizmet vermeleri yasaklandı.

Ayrıca taşımacılık, telekomünikasyon ve sondaj dahil enerji sektörlerinde Kırım'a malzeme ve teknoloji ihracatı yasaklandı. Avrupalı turizm operatörleri Kırım ile çalışmaktan ve AB bayraklı turistik kruvaziyerler Kırım limanlarına demirlemekten men edildi.

Rusya tarafından mart ayında ilhak edilen Kırım ve Sivastopol'e yönelik yeni yaptırım paketi geçen ayın ortasında AB Dışişleri Bakanları tarafından kararlaştırılmıştı. AB Komisyonu sözcüsü, yeni yaptırım paketine, "Kırım'ın Rusya tarafından gayrımeşru ilhakını tanımama politikasını güçlendirmek için" gerek duyulduğu belirtildi.

AB, haziran ve temmuz aylarında Kırım'a yönelik yaptırım kararları almıştı. Kırım'dan ithalat yasaklanırken, yatırımlar kısmen yasaklanmıştı.

Batının yaptırımları etkili oluyor

Batı'nın Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar etkili oluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, "yaptırımların ülkedeki ekonomik krizden yüzde 25-30 oranında sorumlu olduğunu" söyledi. Rusya, son 16 yılın en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Ruble, bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında değer kaybetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünkü hükümet açıklamasında, Ukrayna sorunu nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmişti. Ukrayna'nın özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çeken Merkel, Rusya'ya krizi diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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