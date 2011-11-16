-AB kendi projesine ''hayır'' dedi KABİL (A.A) - 16.11.2011 - Afganistan'da kendisine tecavüz eden kişiyle evlenmediği için 12 yıldır hapiste olan, bir diğeri kocasının zulmünden kaçtığı için mahkum edilen iki kadının hikayesini anlatan belgeselin gösterimine, daha önce maddi destek veren AB engel oldu. Afgan kadınlarının dramını anlatan ''Adaletsizlik: Cezaevindeki Afgan Kadınların Hikayesi'' adlı belgeselin gösterilmesine kadınların hayatının tehlikeye gireceği gerekçesiyle AB'nin engel olması, Afganistan'daki kadınların haklarını uluslararası kamuoyunun nasıl koruyacağı yönündeki tartışmayı da beraberinde getirdi. Eleştirmenler, Afgan hükümeti ile ilişkilere zarar vereceğinden korktukları için siyasileri ve AB'yi kadın hakları projesinden vazgeçmekle suçladı. Afganistan'daki kadın haklarına dikkati çekmek için 2010 yılının sonunda çekilen belgesele AB'nin 70 bin avro destek sağladığı, daha sonra Şubat ayında, belgeselde hikayeleri anlatılan kadınlar için tehlikeli olacağı gerekçesiyle projeyle ilgili fikir değiştirdiği kaydedildi. Benzer güvenlik endişeleri, çok satan ''The Kite Runner'' adlı romanın sinema versiyonunda yaşanmış, tecavüz sahnesinin Afganların tepkisini çekeceği endişesiyle filmin 2007 yılındaki gösterimi öncesinde filmde rol alan 4 Afgan çocuk ülkeden çıkarılmıştı. Öte yandan, insan hakları savunucuları, önemli bir konuya dikkati çekme fırsatının kaçırıldığını düşünüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Afganistan'daki kadınlar üzerine rapor yazan Heather Barr, ''Cezaevlerine gelen çok sayıda bu tür vakalar var'' dedi. Yasal reformların kadınlara yardımcı olmadığını belirten Barr, ''Afgan kadınlar, gerçekten sembolik olan ve 2001 yılında kendilerine verilen sözlerin, geçen yıllar boyunca hem söz olmadığını, hem de bu sözlerin tutulmadığını anlıyorlar'' dedi. Taliban yönetimi altında daha ağır kısıtlamalara maruz kalan kadınlar, radikal dinci yönetimin 2001 yılında iktidardan uzaklaştırılmasının ardından biraz olsun rahatladı, ancak hala muhafazakar bir ülke olan Afganistan'da kadınlar kocalara satılıyor ve yasal hakları pratikte uygulanmıyor.