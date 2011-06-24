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Ekonomi

AB KEMER SIKMA İSTEDİ BRÜKSEL (A.A)

24 Haziran 2011 10:33

-AB KEMER SIKMA İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 24.06.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, 12 milyar avroluk kredi dilimini serbest bırakmak için Yunanistan'dan 50 milyar avroluk özelleştirme programı ve 28 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerinin parlamentoda onaylanmasını talep etti. Zirve kararlarında, Yunan parlamentosunun özelleştirme ve bütçe kesintileriyle ilgili düzenlemeleri acil olarak yasalaştırması istendi. Kararlarda, Yunanistan için düşünülen ikinci kurtarma paketi kapsamında bankalardan ellerindeki Yunan tahvillerinin vadesini gönüllü olarak uzatmalarının talep edileceği belirtildi. Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ortaklaşa hazırladığı 110 milyar avroluk kredi paketiyle geçen yıl 'kurtarılan' Yunanistan'ın iflas etmemesi için 12 milyar avroluk 5'inci dilimin en geç temmuz ayında Atina'ya ödenmesi gerekiyor. Yunan parlamentosunun, halkın büyük tepki gösterdiği özelleştirme programı ve kemer sıkma önlemlerini gelecek hafta görüşmesi bekleniyor.

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