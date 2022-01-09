AB: Kazakistan'a giden dış askeri destek ülkenin egemenliğine saygı göstermeli

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki olaylardan endişe duyulduğunu, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'da yaşanan hükümet karşıtı protestolarla ilgili AB adına açıklama yaptı. Borrell, Kazakistan'daki barışçıl gösterilerden sonra başlayan şiddet olaylarından endişe duyduklarını, şiddet eylemlerini kınadıklarını ifade etti.

Olayların başka amaçlar için suistimal edilmemesi gerektiğini belirten ve itidal çağrısında bulunan Borrell, "Krizin barışçıl çözümüne yardım sağlamaya hazırız. Dış askeri destek Kazakistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve vatandaşların temel haklarına saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Borrell, ayrıca Kazakistan makamlarına toplanma hürriyeti, ifade ve basın özgürlüğü gibi temel haklara yönelik taahhütlerine uyma çağrısında bulundu.

Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayan eylemler hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Eylemlerde şu ana kadar 26 protestocu öldürüldü. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev cuma günü güvenlik güçlerine "uyarı yapmadan ateş açma" yetkisi verdiğini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) destek talep etti. KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın gönderdiği 2 bin 500 asker, çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentinde göreve başladı.