T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB karşıtı parti UKIP’te sürpriz istifa

İngiltere'de AB ve göçmen karşıtı aşırı sağcı UKIP'in yeni genel başkanı Diane James 18 günlük görev süresinin ardından istifa etti.

05 Ekim 2016 15:12

İngiltere'de sağ popülist Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) Genel Başkanı Diane James, üç haftalık görev süresinin ardından istifa ettiğini duyurdu. James, salı akşamı Twitter üzerinden duyurduğu istifa kararının gerekçesinin "kişisel ve mesleki nedenlere" dayandığını bildirdi.

Diane James, açıklamasında seçim kampanyasının dayandığı temel değişiklikler için parti içerisindeki "gerekli otoritenin" ve parti üyelerinin "tam desteğinin" eksik olduğunu kaydetti.

Ancak James, Avrupa Parlamentosu'ndaki UKIP üyeliğinin devam edeceğini açıkladı.

James, göreve geldiğinde yaptığı ilk konuşmada, "yüzde 100 Brexit" istemiş ve hükümetin AB’den çıkmak için gerekli müzakerelerde acele etmesini talep etmişti. Bununla birlikte James, UKIP’i İngiltere’nin ikinci büyük siyasi partisi yapmak istediğini duyurmuştu.

Farage genel başkanlığa dönecek mi?

Diane James, parti genel başkanlığını 16 Eylül'de Brexit kampanyasının öncüsü Nigel Farage'dan devralmıştı. UKIP'in 10 yıl kadar genel başkanlığını yapan ve adı parti ile özdeşleşen Farage, Brexit referandumunun ardından temmuz ayında istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak şimdi İngiliz basınında Farage'ın genel başkanlığa geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Farage, İngilizlerin referandumda AB'den çıkmaya onay vermesi ile partisine tarihinin en büyük zaferini yaşatmıştı.

Brexit referandumu ile yeni hedefler belirleyen James'in parti içerisindeki iktidar savaşı ve entrikalara son vermesi umuluyordu. Ancak selefi Nigel Farage, güçlü bir konuşmacı ve medyatik bir isim olduğu için James'in başarılı olabileceğine dair büyük şüpheler vardı.

UKIP, şimdiye dek en büyük başarısını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde etti. Parti, 2014'de Avrupa Parlamentosu seçimlerinden İngiltere'nin en güçlü partisi olarak çıkmıştı. Buna karşın 2015 yılında yapılan genel seçimlerde ise parlamentodaki iki koltuğunu kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/ HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UKIPDiane JamesBirleşik Krallık Bağımsızlık PartisiGenel Başkanı Diane JamesTwitterJamesJames Avrupa Parlamentosu UKIPBrexit&quot;AB&rsquo;denJames UKIP&rsquo;iEylül BrexitNigel FarageFarage BrexitFarageAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24