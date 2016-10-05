AB karşıtı parti UKIP’te sürpriz istifa

İngiltere'de sağ popülist Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) Genel Başkanı Diane James, üç haftalık görev süresinin ardından istifa ettiğini duyurdu. James, salı akşamı Twitter üzerinden duyurduğu istifa kararının gerekçesinin "kişisel ve mesleki nedenlere" dayandığını bildirdi.

Diane James, açıklamasında seçim kampanyasının dayandığı temel değişiklikler için parti içerisindeki "gerekli otoritenin" ve parti üyelerinin "tam desteğinin" eksik olduğunu kaydetti.

Ancak James, Avrupa Parlamentosu'ndaki UKIP üyeliğinin devam edeceğini açıkladı.

James, göreve geldiğinde yaptığı ilk konuşmada, "yüzde 100 Brexit" istemiş ve hükümetin AB’den çıkmak için gerekli müzakerelerde acele etmesini talep etmişti. Bununla birlikte James, UKIP’i İngiltere’nin ikinci büyük siyasi partisi yapmak istediğini duyurmuştu.

Farage genel başkanlığa dönecek mi?

Diane James, parti genel başkanlığını 16 Eylül'de Brexit kampanyasının öncüsü Nigel Farage'dan devralmıştı. UKIP'in 10 yıl kadar genel başkanlığını yapan ve adı parti ile özdeşleşen Farage, Brexit referandumunun ardından temmuz ayında istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak şimdi İngiliz basınında Farage'ın genel başkanlığa geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Farage, İngilizlerin referandumda AB'den çıkmaya onay vermesi ile partisine tarihinin en büyük zaferini yaşatmıştı.

Brexit referandumu ile yeni hedefler belirleyen James'in parti içerisindeki iktidar savaşı ve entrikalara son vermesi umuluyordu. Ancak selefi Nigel Farage, güçlü bir konuşmacı ve medyatik bir isim olduğu için James'in başarılı olabileceğine dair büyük şüpheler vardı.

UKIP, şimdiye dek en büyük başarısını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde etti. Parti, 2014'de Avrupa Parlamentosu seçimlerinden İngiltere'nin en güçlü partisi olarak çıkmıştı. Buna karşın 2015 yılında yapılan genel seçimlerde ise parlamentodaki iki koltuğunu kaybetmişti.

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dpa, BD/ HS