AB kapısı kimlere vizesiz aralanacak?

AB Komisyonu'nun hazırladığı belgede Türk vatandaşlarının hangi şartlar altında vizesiz seyahat edebilecekleri detaylı izah edildi.

Buna göre hizmet sunan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, 26 Schengen ülkesinden sadece Almanya, Hollanda ve Danimarka'yı kapsıyor.

Türk vatandaşları hizmet sunmak için vizesiz girecekleri Almanya'da 2, Hollanda ve Danimarka'da 3 ay kalabilecek.

AB belgesine göre Almanya, Hollanda ve Danimarka'da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, ticari taşıtların sürücülerini, satılan bir mal ya da imzalanan bir sözleşme nedeniyle kurulum, bakım ya da onarım yapacak şirket çalışanlarını, ücret karşılığında sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunanları kapsıyor.