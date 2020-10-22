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Dünya

AB, Kanada'ya seyahat sınırlaması getiriyor

22 Ekim 2020 00:10

Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Kanada ve birkaç ülkeye artan vakalar nedeniyle seyahat sınırlaması uygulayacak.

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