AB, Kaddafi'ye yaptırım paketini onayladı

T24

ABD'DEN SÜRGÜN TEKLİFİ

ALMANYA'DAN MÜTHİŞ ÖNERİ



KADDAFİ'DEN SÜRPRİZ HAMLE



Libya'nın Misrata kentinde bugün isyancılar, orduya ait bir uçağı düşürerek, pilotları rehin aldı. Reuters ajansı, radyo istasyonunu bombalayan uçağın pilotlarının isyancılar tarafından rehin alındığını belirtti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İsyancılar, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinin kontrolünü günlerdir elinde bulunduruyor. Libya'nın özellikle doğu kentleri üzerindeki nüfuzunu kaybeden Kaddafi'nin son kalesi olarak Trablus görülüyor.Yaptırım paketinin içinde Libya'ya silah satışının durdurulması, Kaddafi ailesinin hesaplarının dondurulması ve aile bireylerinin AB ülkelerine seyahatinin yasaklanması bulunuyor. Söz konusu yaptırımlar ayrıca göstericilere karşı kullanılabilecek göz yaşartıcı gaz ve benzer ekipmanların satışına yasak getirilmesini öngörüyor.Brüksel'deki toplantıda onaylanan yaptırımların, önümüzdeki günlerde AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.Dünyanın önde gelen ülkeleri ise "Kaddafi sonrası" Libya'yı görüşmek üzere Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında bir araya geldi.ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cenevre'deki toplantıda yaptığı açıklamada, "Kaddafi için artık gitme zamanı geldi" ifadesini kullandı. Clinton ayrıca, Libya'daki şiddet olayları devam ettiği sürece, "her türlü seçeneğin masada olacağını" söyledi.Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney ise Kaddafi'nin sürgüne gitmesinin de "bir seçenek" olduğunu söyledi. Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Carney, Kaddafi'nin Libya'dan ayrılması için ABD'nin herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamayacağı konusundaki bir soruyu ise yanıtsız bıraktı.Libya'daki gerginlik sürerken, Brüksel'de toplanan AB Büyükelçileri, Kaddafi rejimini hedef alan bir yaptırım paketini onayladı.Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Muammer Kaddafi'nin mali kaynaklarını kesmek amacıyla Libya'ya yapılacak tüm ödemelerin 60 gün dondurulmasını önereceğini söyledi. Westerwelle Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Bu nedenle bütün finansal akışın kesilmesini sağlamaya uğraşıyoruz. Libya'ya önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak tüm ödemelerin dondurulması gündemde" dedi.BM yaptırımlarının hemen ardından Libya'ya ödemelerin de dondurulması Kaddafi'ye ağır darbe indirecek bir gelişme olarak gösteriliyor.Libya’da kanlı bir iç savaş halini alan Kaddafi yönetimine karşı başlayan ayaklanmaya müdahale eden BM Güvenlik Konseyi, dün oybirliğiyle Kaddafi ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye uluslararası seyahat yasağı getirmiş, aileden 6 kişinin de mal varlıklarını dondurmuştu. Konsey ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni de Libya’da insanlık suçu soruşturması başlatmakla görevlendirmişti.Öte yandan Kaddafi'nin, dış istihbarat servisi başkanını, ülkenin doğusunun kontrolünü elinde tutan isyancılarla görüşmek üzere temsilci olarak atadığı bildirildi.El cezire televizyonunun haberine göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Buzaid Dorda, isyancı liderliği ile müzakereler yapmaya çalışacak.İsyancılar tarafından, Bingazi'de kurulduğu açıklanan Milli Libya Konseyi sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Kaddafi ile müzakere yapılmayacağını açıklamıştı.