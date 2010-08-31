-AB, KADDAFİ'NİN 5 MİLYAR AVRO İSTEĞİNE CEVAP VERMEDİ BRÜKSEL (A.A) - 31.08.2010 - Avrupa Birliği, insan kaçakçılığıyla ve yasadışı göçle mücadele için kendisinden 5 milyar avro talep eden Libya lideri Muammer Kaddafi'ye cevap vermekten kaçındı. AB Komisyonu Sözcüsü Matthew Newman, "Kaddafi'nin açıklamalarına yorum yapmadıklarını" belirterek, yasadışı göçle mücadelede üçüncü ülkelerle kapsamlı işbirliği ve diyaloğun önemini vurguladı. Libya'yla son yıllarda ortaklık anlaşması için müzakerelere giren AB'nin işbirliği karşılığında bu ülkeye önemli miktarda mali yardımda bulunması bekleniyor. İtalya'yı ziyaret eden Kaddafi, ev sahibi Başbakan Silvio Berlusconi'nin dün onuruna verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yasadışı göçle mücadele için AB'nin Libya'ya yılda en az 5 milyar avro vermesi gerektiğini söylemişti. Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı göçü durdurmak için hazırladıkları plana AB'nin destek vermesini isteyen Kaddafi, aksi halde "milyonlarca göçmenin girişiyle Avrupa'nın (bir diğer) Afrika haline gelebileceğini" ileri sürmüştü.