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Dünya

AB K. Kore’ye yönelik yaptırımları ağırlaştırıyor

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları ağırlaştırma kararı aldı

11 Ekim 2017 10:54

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları ağırlaştırma kararı aldı.
Kuzey Kore’nin devam eden nükleer silahlanma ve kıtalararası roket çalışmaları, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu için alınan kısıtlayıcı önlemleri ağırlaştırma kararı alan BM Güvenlik Konseyi, doğal gaz ve doğal gaz tekstil ürünlerine getirilen yasaklara ham ve rafine edilmiş petrole sınırlamalar getiriyor.
Alınan önlemlere, üye ülkelerin, nükleer ve kıtalararası füze çalışmaları için gelir sağladığından şüphelenilen Kuzey Kore vatandaşlarına topraklarına girme ve çalışma izni vermemeleri de eklendi.
Konseyin yürürlüğe soktuğu yasaklar listesinde 63 kişi ve 53 kurum bulunuyor.
Talinn’de görüş birliğine varan AB dışişleri bakanları, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıkları duyuruldu.

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