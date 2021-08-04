AB, İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkelerine de yangın söndürme uçakları gönderiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'den sonra orman yangınları ile mücadele eden İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yardımcı olmak için yangın söndürme uçakları, helikopter ve itfaiye ekipleri göndereceğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre; AB Sivil Koruma Mekanizmasını kapsamında Fransa'dan iki Canadair tipi uçağı İtalya'daki etkilenen bölgelere ulaştı.

Kıbrıs'tan iki yangın söndürme uçağı da, Yunanistan'daki ekiplere destek sağlamak için yola çıkacak. Arnavutluk'taki operasyonları desteklemek için de Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'dan da iki helikopter gönderilecek. Slovenya ise, Kuzey Makedonya'ya 45 itfaiyeciden oluşan bir ekip iletiyor.

Avrupa'nın Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarciç, katkıda bulunan ülkelere teşekkür ederek, "Avrupa'da yangınlar şiddetlenirken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz. AB Sivil Koruma, mevcut yangınla mücadele araçlarımızın tam potansiyeliyle kullanılmasını sağlıyor. Bu, ihtiyaç zamanlarında AB dayanışmasının en iyi örneğidir" diye konuştu.

Türkiye'ye 3 uçak gönderilmişti

AB Komisyonu daha önce, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan da 2 Canadair uçağının Türkiye'ye gönderilmesi için harekete geçmişti.

Son otuz yılın en kötü sıcak hava dalgasının vurduğu Yunanistan'da başkent Atina'nın kuzeyindeki büyük yangın nedeniyle 300 kişi tahliye edildi.

Arnavutluk'ta ise, yüzlerce itfaiyeci ve askerin onlarca yangına müdahale ettiği Gjirokastrale bölgesinde salı günü bir kişi öldü.

İklim bilimcileri bu yaz dünyanın dört bir yanından çıkan şiddetli orman yangınları ile sıcak hava dalgalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını öne sürüyor.