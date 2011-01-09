-AB, İSRAİL'İN OTEL YIKMASINI KINADI BRÜKSEL (A.A) - 09.11.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İsrail'in Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimine yer açmak için bir oteli yıkmasını şiddetle kınadı. Ashton, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu, taraflar arasında güveni tehdit ettiği ve barışa engel oluşturduğu uyarısında bulundu. Ashton, "Doğu Kudüs işgal altındaki Filistin toprakları arasındadır. AB İsrail'in ilhakını tanımayacaktır" dedi. İşgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde şiddetin tırmanışa geçmesinden ve can kayıplarından endişe duyduğunu belirten Ashton, taraflara teenni ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtindeki Shepherd Oteli, yerine 20 apartman dairesi inşa etmek isteyen İsrail tarafından bu sabah yıkılmıştı.