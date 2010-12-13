-AB İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISINA UYMADI BRÜKSEL (A.A) - 13.12.2010 - AB dışişleri bakanları, aralarında görevini AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a devreden Javier Solana'nın da bulunduğu 26 eski liderinin, ''Filistin topraklarını işgale devam eden İsrail'e yaptırım uygulanması'' çağrısını görmezden geldi. Dışişleri bakanlarını buluşturan AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Ortadoğu kararlarında, AB'nin çağrılarına rağmen İsrail'in yerleşim moratoryumunu uzatmamasının ''üzüntüyle not edildiği'' belirtildi. Kararlarda, Doğu Kudüs dahil, İsrail'in Filistin topraklarına yerleşim politikasının uluslararası hukuka göre yasadışı olmak yanında, barışa engel oluşturduğu vurgulandı. AB'nin Filistin devletini ''uygun zamanda tanımaya hazır olduğunu'' belirtilen kararlarda, ''İsrail devletinin meşruiyeti ve Filistinlilerin devlet edinme hakkı asla sorgulanmamalıdır'' denildi. Kararlarda, Gazze'deki durumdan endişe edildiği de belirtilerek, İsrail'e ''insani yardım, ticari mal ve kişilerin geçişlerini derhal ve koşulsuz olarak başlatması'' çağrısı yapıldı.