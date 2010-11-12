-AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAK ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, sınavla 50 AB İşleri Uzman Yardımcısı alacak. AB Genel Sekreterliğinin alıma ilişkin duyurusu, bugünkü çeşitli gazetelerde yayımlandı. Duyuruya göre, AB Genel Sekreterliğine, AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcılığı giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği uyarınca, genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci dereceli kadroda görev yapmak üzere, 50 AB İşleri uzman yardımcısı alınacak. Sınav, 9 Ocak 2011 pazar günü saat 10.00'da MEB tarafından test usulü yapılacak. Adaylar, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan sınav giriş belgelerini, 22 Aralık 2010 ve 8 Ocak 2011 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden temin edebilecekler. Sözlü giriş sınavı, yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri AB Genel Sekreterliği internet adresinden www.abgs.gov.tr adresinde duyurulacak. Sınava en az 4 yıllık lisans eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari ve iktisadi idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin matematik , istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun adaylar katılabilecek. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, KPSD'den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge de adaylardan istenecek. Ayrıca adaylarda, ÖSYM tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda KPSSP 108 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmaları şartı aranacak. Başvurular, istenen belgelerle birlikte, 13 Aralık 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar AB Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığına verilecek. Bu arada, AB işleri uzman yardımcılığı girişi yazılı sınavı ve değerlendirmesi, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. -KARAAHMETLİ BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALACAK- Bu arada, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Karaahmetli Belediye Başkanlığı, sözlü sınavla lise ve dengi okul mezunu, erkek veya bayan 3 itfaiye eri alacak. Sınav, 25 Kasım 2010 tarihinde saat 09.30'da Karaahmetli Belediye Başkanlığında yapılacak. Sınava 2008 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belediye sınav komisyonunca belirlenen KPSSP94 puan türünden (48 taban puanı) istenen puanı almış adaylar katılabilecek. Ayrıca adaylarda sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmaması şartları da aranacak. Başvurular 22 ve 24 Kasım 2010 tarihleri arasında Karaahmetli Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak. -DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- İstanbul Kadıköy'de bulunan Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 2 profesör, 2 yardımcı doçent alacak. Buna göre tam günlü statüde olmak üzere fen edebiyat fakültesinin matematik, hukuk fakültesinin kamu hukuku/idare hukuku anabilim dalı için 2 profesör, fen edebiyat fakültesinin insan ve toplum bilimleri birimi ile iktisadi ve idari bilimler fakültesinin işletme/üretim yönetimi alanı için 2 yardımcı doçent alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Bu arada yurt dışından alınmış diplomalarda, üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şartı aranacak.