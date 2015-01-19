AB İslam ülkelerinin yardımını istiyor



Fransa'daki terör saldırılarının ardından terörle mücadele konusunu görüşmek üzere bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Müslüman ülkeleri de bu mücadeleye dahil etmek istiyor. Brüksel'de düzenlenen toplantıya katılan bakanların çoğu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ile bilgi alışverişinin güçlendirilmesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, görüşmelerin amacının “İslam dünyasında da yer alan ülkelerle daha yakın bir bilgi alışverişi ve işbirliği” olduğunu söyledi. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de terörizmin dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle de Müslüman ülkelerde yayıldığına dikkat çekti. Mogherini, “Bilgileri paylaşmak ve işbirliğini güçlendirmek zorundayız” dedi. AB yetkilisi, terörizm sorunu ele alınırken İslam'a da saygı duyulan bir ‘diyalog' kurulması gerektiğini vurguladı.

'Finansman kaynaklarını kurutmalıyız'

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders Avrupa'ya geri dönen cihatçılar konusunda daha iyi bir bilgi paylaşımı talep etti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün tahminlerine göre, Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a 3 bin ile 5 bin arasında İslamcı gitti. Güvenlik birimleri, geri dönen cihatçıların daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da Avrupa Parlamentosu'ndan uçak yolcularının bilgilerinin paylaşımını öngören programa onay vermesini talep etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ise terörizmin finansmanına özellikle dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Koenders, “IŞİD gibi grupların finansman kaynaklarını bulup kurutmalıyız” dedi.

Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi de katıldı. El Arabi, ülkeler arasındaki işbirliğinin bazı sınırları olduğunu vurguladı. El Arabi, bunun özellikle ülkelerin 'iç meseleleri' söz konusu olduğunda geçerli olduğunu vurguladı.