AB: IŞİD'e karşı önemli bir etap tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) Musul'un IŞİD'den geri alınmasını, örgüte karşı mücadelede önemli bir etap olarak niteledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Irak'taki halk grupları arasında yeniden güven tesis edilmesinin Iraklıların birlikte yeni bir gelecek yaratmaları için şart olduğunu” söyledi.

Brüksel'de AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianide ile ortak bir açıklama yapan Mogherini, "Irak halkının, yönetiminin ve zafer için hayatlarını feda eden Iraklı askerlerin cesaretlerini takdir ettiklerini" ifade etti. İkili, Irak'a yeniden yapılandırma ve halk gruplarının yeniden barışmasında AB'nin destek vereceği taahhüdünü verdi.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da, Irak hükümetini ve orduyu IŞİD'e karşı mücadeledeki başarısından dolayı kutladı ancak "IŞİD'in Musul ve çevresinden tamamen temizlenmesi için yapılması gereken çok şey olduğunu” söyledi.

İran'dan da tebrik geldi

Musul'un kurtarılmasına yönelik bir açıklama da İran'dan yapıldı. İran yönetimi "cesur Irak halkını ve hükümetini Musul'un terör milisinden kurtarılmasından dolayı" tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yayınladığı Twitter mesajında ‘birlik olmaları halinde Iraklıların bütün hedeflerine ulaşabileceklerini' dile getirdi.

Irak Hükümeti Pazar günü dokuz aydır şiddetli çarpışmalara sahne olan Musul'un IŞİD örgütünden kurtarıldığını duyurdu.

Musul'a giden Irak Başbakanı Haydar el İbadi orduyu başarısından dolayı kutladı. Ziyaret sırasında kentte silah sesleri duyulurken Irak savaş uçaklarının Musul çevresindeki bombardımanı devam etti.

Başbakan İbadi kentteki son cihatçı teröristlerin de temizlenip mayın ve bombalı tuzakların tahrip edilmesi gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı Musul'u en kısa zamanda güven ve istikrara kavuşturulacağını belirtti.

IŞİD Musul kentini 2014 yılında ele geçirmişti. Örgütün lideri Ebu Bekir Bağdadi burada hilafet devletinin ilanını duyurmuştu.

Irak ordusunun Musul harekâtı geçen yılın Ekim ayında başlamış ve kentin doğu kesimi Ocak ayında IŞİD militanlarından temizlenmişti. Çarpışmalar sırasında yaklaşık bir milyon Musullu kenti terk etmek zorunda kalmış ve kuşatma altındaki kentte kalan siviller arasında yüksek can kaybı olmuştu. Musul sakinleri aylarca su ve gıda maddesi sıkıntısı çekmişti.

Musul'dan geriye kalanlar

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Musul'un batısındaki 44 mahalleden altısı tamamen, 22'si de kısmen tahrip oldu. Musul'un yeniden imarının 700 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Musul'u kurtarma harekatı sırasında binlerce askerin de öldüğü şeklindeki haberler Bağdat yönetimince doğrulanmadı. Terör milisi IŞİD Musul'un geri alınmasıyla Irak'ın Telafer ve Haviye dışındaki bölgelerinden temizlenmiş oldu.

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DW/dpa/afp/AG/GA