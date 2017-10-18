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Dünya

AB: IŞİD için savaşan 1500 kişi Avrupa'ya döndü

"IŞİD'e bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleriyle sorunlar büyüyor"

18 Ekim 2017 07:05

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD saflarında savaşan bin 500 kişinin, Avrupa ülkelerine döndüğünü söyledi.

Resmi temasları kapsamında Tunus'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove,, Tunus İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus'taki AB binasında düzenlediği basın toplantısında, "AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine döndü." dedi.

"IŞİD'e bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa'nın sınırını koruması ve gereken önlemleri alması gerektiğini" vurgulayan Kerchove, AB ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu, aşırıcılık ve kaçakçılık gibi benzer sorunlar nedeniyle güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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