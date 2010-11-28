-AB, İRLANDA'YI KURTARMA PAKETİNİ ONAYLADI BRÜKSEL (A.A) - 28.11.2010 - AB ekonomi ve maliye bakanları, borç krizindeki İrlanda'yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk kredi paketini onayladı. Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, AB ekonomi ve maliye bakanlarının toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 85 milyar avroluk paketin 10 milyar avrosunun acil finansman ihtiyaçları, 25 milyar avrosunun bankacılık sektörüne destek ve 50 milyar avrosunun bütçe finansmanı için öngörüldüğünü kaydetti. Juncker, İrlanda'nın kamu çalışanlarının emeklilik fonunu serbest bırakmak suretiyle pakete 17,5 milyar avro katkı yapacağını bildirdi. Uluslararası Para Fonu'nun 22,5 milyar avroyla katılacağı pakete Avro Bölgesi dışında kalan ülkelerden İngiltere, İsveç ve Danimarka'da ikili kredilerle destek olacak. Küresel kriz öncesinde Avro Bölgesi'nin en az borç yüküne sahip üyeleri arasındayken bankalarının emlak piyasasındaki çöküşten kaynaklanan devasa zararlarını üstlenmeyi tercih eden İrlanda bir anda borç yükünde Yunanistan'la yarışır hale geldi. İrlanda'da kriz öncesinde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12'si düzeyindeki kamu borçlarının bu yıl sonunda yüzde 170'i aşması ve bütçe açığının yüzde 32'ye ulaşması bekleniyor.