AB, İrlanda yardım paketini onayladı

T24- Avrupa Birliği, Yunanistan sonra 2. ülke olacak İrlanda'ya kurtarma paketi verilmesinde anlaştı.

İrlanda Başbakanı Brian Cowen, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF ile yardım planı konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Cowen, paketin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceğini belirtti.

Cowen, Maliye Bakanı Brian Lenihan ile düzenledikleri basın toplantısında, üç yılı kapsayacak yardımın borç sorunu ve bankacılık sektörünün toparlanmasında kullanılacağını bildirdi.

AB'nin mali konulardan sorumlu komisyon üyesi Olli Rehn, üç yıl içerisinde 100 milyar Euro'yu bulması beklenen paketin Euro bölgesinde istikrarın korunmasını sağlayacağını vurguladı.



Ekonomilerde yavaşlama







AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankasından yetkililer, ekonomik durumu incelemek ve olası kurtarma paketini tartışma üzere haftasonu boyunca Dublin'de temaslarda bulunmuştu.

Geçen hafta boyunca basında İrlanda'nın ekonomik yardım çağrılarına direndiği haberleri yer almıştı.

BBC Avrupa editörü İrlanda'da bankaları iflas noktasına getiren krizin boyutları nedeniyle, paket üzerinde varılan anlaşmanın, borsaların açılması öncesinde ilan edildiğine dikkat çekti.

İrlanda küresel düzeyde hissedilen mali kriz sonrası en ağır kesinti önlemlerini uygulayan ülkelerin başında geliyordu.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy geçen hafta, AB'nin mevcut borç krizinin üstesinden gelemediği takdirde ayakta kalamayacağı uyarısında bulunmuştu.

Resmi tahminlere göre, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde iyileşme yavaşlamış durumda.

Euro bölgesini oluşturan 16 ülkenin ortalama büyüme oranı ise yüzde 1'den yüzde 0,4'e düştü.