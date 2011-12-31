-AB, İran'la önkoşulsuz görüşmelere açık BRÜKSEL (A.A) - 31.12.2011 - Avrupa Birliği, İran'la önkoşulsuz görüşmelere açık olduğunu bildirdi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, Reuters'a yolladığı e-postada, Ashton'ın İran'ın nükleer görüşmelerdeki başmüzakerecisi Said Celili'ye geçen ay mektup yazdığını, ancak henüz cevap alamadığını belirtti. Mann, güven artırıcı önlemler konusunda önkoşulsuz anlamlı müzakerelere açık olduklarını kaydetti. İran'ın yarı resmi Mehr ajansı, Celili'nin Ashton'a mektup yazarak, Tahran'ın yeni nükleer görüşmelere hazır olduğunu bildireceğini duyurmuştu.