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Dünya

AB: İran’da ifade özgürlüğünün garanti altına alınmasını bekliyoruz

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran’daki protestolara bağlı olarak, “insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesi”ni kınadı ve “herkesin şiddetten kaçınması” çağrısında bulun

03 Ocak 2018 12:27

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran’daki protestolara bağlı olarak, “insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesi”ni kınadı ve “herkesin şiddetten kaçınması” çağrısında bulundu.
Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, İran\'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor” dedi.
Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran’ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi ve ekledi:
“İlişkimizin kökeninde olan açıklık ve saygı ruhuyla, herkesin şiddetin önüne geçmesini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, İran’daki durumu izlemeye devam edecektir.\"

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