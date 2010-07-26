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Dünya

AB İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği İran'dan, uranyum zenginleştirme programına son vermesini istiyor.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'de yapacakları Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, İran'a yönelik yeni yaptırımları onaylaması bekleniyor.


Nükleer programı yüzünden bu ülkeye uygulanması beklenen AB yaptırımların, İran'ın petrol ve doğal gaz sektörüne yatırımın yasaklanmasıyla, Devrim Muhafızları'nı hedef alan yeni önlemleri içereceği sanılıyor.


Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin yeni yaptırımlar kapsamında, İran'a yasadışı madde taşıdığından şüphelenilen gemileri zorla durdurulup denetleyebilmeleri de gündemde.


Bazı Avrupa Birliği yetkilileri, AB dışişleri bakanları toplantısında alınacak muhtemel kararın, "bir anlamda birliğin bugüne dek bir ülkeye karşı uygulayacağı en sert yaptırımlar" anlamına geleceğini söylüyor.


Avrupa Birliği, İran'a yeni yaptırımlar uygulayarak, bu ülkenin uranyum zenginleştirme programına son vermesini hedefliyor.


İran'dan ise Avrupa Birliği'nin alacağı muhtemel yaptırım kararıyla ilgili olarak farklı tepkiler geliyor.


Ahmedinejad: AB ülkeleri pişman olur


İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Avrupa Birliği'ni, ülkesine yönelik tehdit de içeren tek taraflı yaptırımlar uygulamaması yönünde uyarmıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinin, gemilerini zorla durdurmaları halinde, "pişman olacaklarını" söyledi.

İranlı yetkililer ise dün İstanbul'da, Eylül ayında Avrupa Birliği ile nükleer programı hakkında görüşmeler yapmaya istekli olduklarını açıklamışlardı.

Öte yandan üst düzey bir Amerikalı yetkili İran'a yönelik yaptırımların çok etkili olduğunu ve bu ülkeye zarar verdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu bakan yardımcısı Stuart Levey, BBC'ye yaptığı açıklamada, birçok yabancı şirketin İran ile iş yapmayı reddettiğini belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in İran'a yaptırım kararına harfiyen uyacağını ancak ABD ve AB'nin daha sert yaptırımlarına uymak gibi bir zorunluluğu olmadığını söylemişti.

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