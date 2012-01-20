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Dünya

AB, İran'a yaptırımda sona geldi BRÜKSEL (A.A)

20 Ocak 2012 13:55

-AB, İran'a yaptırımda sona geldi BRÜKSEL (A.A) - 20.01.2012 - AB üyeleri İran'a ilave yaptırımlar kapsamında petrol ambargosu ve merkez bankası aktiflerinin kısmen dondurulmasında anlaşmaya yaklaştı. AB büyükelçilerinin hazırladığı yaptırımlara 23 Ocak'ta toplanacak olan AB dışişleri bakanları son şeklini verecek. İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine yönelten petrol ambargosunda, özellikle Yunanistan'ın çekinceleri nedeniyle zamanlamada mutabakat sağlanamazken diplomatik kaynaklar, mevcut alım sözleşmelerinin sona ereceği 1 Temmuz'un ambargo başlangıç tarihi olmasını güçlü bir ihtimal olarak görüyor. AB Komisyonu verilerine göre, AB'nin İran'dan ham petrol ithalatının yüzde 70'e yakınını Yunanistan, İtalya ve İspanya gerçekleştiriyor. Söz konusu 3 ülke, ambargonun Ağustos ayına kadar ertelenmesinden yana tavır alıyor. Öte yandan AB büyükelçileri, nükleer faaliyetleri finanse ettiklerini düşündükleri İran Merkez Bankası'nı da yaptırımlar kapsamına almak konusunda uzlaştı. Buna göre merkez bankasının aktifleri geçici dondurularak bir taraftan AB üyeleriyle İran arasındaki ticaretin devamı güvence altına alınırken diğer taraftan nükleer faaliyetlere yönelik olduğundan şüphelenilen para hareketleri önlenmiş olacak.

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